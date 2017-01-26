  • BIST 83.827
  • Altın 147,259
  • Dolar 3,8619
  • Euro 4,1194
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -10 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

RIDVAN'IN "EVET"ZİNCİRİ TATLISES'E ULAŞTI... SIRADA KİM VAR?

»
RIDVAN'IN "EVET"ZİNCİRİ TATLISES'E ULAŞTI... SIRADA KİM VAR?
Kendi sosyal medya hesabından çağrısını yapan İbrahim Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" dedi ve ekledi: "Sen de var mısın .........!"

Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak "Evet" kampanyası başlattı.

Kampanyaya yıldız futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile ünlü şarkıcı Murat Boz destek verdi. Kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son olarak İdo'ya kadar gelen çağrı zinciri İbrahim Tatlıses'e ulaştı.

KENDİ HESABINDAN SESLENDİ

Kendi sosyal medya hesabından çağrısını yapan İbrahim Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" dedi ve ekledi: "Sen de var mısın Sibel Can?"

KENDİ HESABINDAN SESLENDİ

Kendi sosyal medya hesabından çağrısını yapan İbrahim Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" dedi ve ekledi: "Sen de var mısın Sibel Can?"

İŞTE O VİDEO;

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mel Gibson... FUTBOL TAKIMI KURMASINA 2 EVLAT KALDI!..26 Ocak 2017 Perşembe 00:55
  • Fedon Rıdvan’a çok fena çattı… SEN NEYİ SATTIĞININ FARKINDA MISIN?25 Ocak 2017 Çarşamba 21:33
  • Asena Atalay... CANER ERKİN'İ UYKUSUZ BIRAKMAYA KARARLI!25 Ocak 2017 Çarşamba 18:11
  • Esra Sönmezer... MUSTAFA ERDOĞAN 3 YILDIR BANA YAZIYOR!25 Ocak 2017 Çarşamba 17:53
  • Coşkun Sabah... KIZIYLA MORAL DEPOLADI!25 Ocak 2017 Çarşamba 14:22
  • Nevbahar Hakverdi... ARKADAŞININ EVİNDE CİNSEL İSTİSMARA MI UĞRADI?..25 Ocak 2017 Çarşamba 13:15
  • Tolghan Sayışman - Almeda Abazi... NE ZAMAN VE NEREDE EVLENMEYE KARAR VERDİLER??25 Ocak 2017 Çarşamba 13:00
  • İsabella Damla Güvenilir... "ELİF" E SETDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!..25 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
  • SPOR VE MÜZİK DÜNYASINDAN 'EVET' ÇAĞRISI!25 Ocak 2017 Çarşamba 12:00
  • Füsun Demirel... ÇOCUKLARIYLA SÖMESTR EĞLENCESİNDE!..25 Ocak 2017 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti