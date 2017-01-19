Rojin... DENİZ SEKİ'YE ÖZEL KONSER...

Rojin "Mahpustan haber var, bugün kadın cezaevinde büyük bir konser verdik. Güneşi, kuşları, denizi, gökyüzünü, tutsak kadınlara götürdük

Rojin'den Deniz Seki ve diğer mahkum kadınlara özel konser...

Etnik müziğin güçlü sesi Rojin, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hala yatmakta bulunan şarkıcı arkadaşı Deniz Seki ve diğer kadın mahkumlar için bir moral konseri verdi.

18 Ocak Çarşamba günü Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde gerçekleşen konserle Rojin ve orkestrası, Deniz Seki ve diğer kadın mahkumlar için moral kaynağı oldular.

Rojin bu konserle ilgili "Mahpustan haber var, bugün kadın cezaevinde büyük bir konser verdik. Güneşi, kuşları, denizi, gökyüzünü, tutsak kadınlara götürdük; çok eğlendiler, hüzünlendiler, güzel bir gün geçirdiler.

Onlara umudunuzu ve kendinizi terk etmeyin, özgür günlere dedik. Deniz'in çok selamı var herkese…Kadınlara ve çocuklara oyuncak çikolata ve hediyeler gönderen, bir tek telefonumla yaptığım her kampanyaya destek veren Murat Ülker’e ve Yıldız Holding'e çok teşekkür ederim.

Allah güç versin onlara... Konseri organize eden sevgili Veysel Çamlıbel'e cok teşekkürler. Güzel orkestram cansınız" yorumunu yaptı.