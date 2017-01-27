ROMANTİK BİR KIŞ İÇİN STİL REHBERİ...

Soğuk kış günlerinde romantik esintiler taşıyan bu parçalar adeta içinizi ısıtacak. İşte son yılların romantik kış stilinde en çok tercih edilen parçalar:

Pembe ve pembe tonlarında kabanlar: Bu renk sizi naif ve romantik göstermek için oldukça ideal... Pembenin her tonuna uygun olan krem rengi ayakkabılarla kombini tamamlayabilirsiniz. Pembe tonlarında yapılan kombinlerde dikkat edilecek ilk nokta renk karmaşasından uzak durmak. En uygun tonlar pastel ve nötr renkler. Makyaj seçiminde de pembe allık ve nötr tonları tercih edebilirsiniz.

Mürdüm ve mor tonlarında kazaklar: Kışın bizi en sıcak tutan şey şüphesiz kazaklardır. Kazak kombinlerini skinny jean veya siyah pantolonlarla tamamlayabilirsiniz. Ayrıca mürdüm tonlarında bir ruj ile hem romantik hem de çarpıcı bir hava yakalayabilirsiniz.

Uzun ceketler ve hırkalar: Son yılların modası uzun ceketlerinizin altına topuklu siyah botlar tercih edebilirsiniz.

Kahve ve toprak tonunda ceketlerinizi beyaz boğazlı kazakla kombinleyebilirsiniz. Toprak tonlarında makyaj ve at kuyruğu saçla romantik ve şık bir stil elde edebilirsiniz.

Şapka ve eldiven uyumuna dikkat edin: Kışın en çok kullanılan aksesuarları şapka ve eldivenlerdir. Bu parçalarda bütünlük yakalayabilirsiniz. Seçeceğiniz eldiven ve şapka pembe tonları, mor ve kırmızı tonları olabilir.

Bu üç renk de romantizmin en çok kullanılan renkleridir. Sütlü kahve tonunda kabanınızla kombini tamamlayabilirsiniz.

Pançolara şans verin: Pançolar kışın vazgeçilmez parçalarının başında gelir. Biraz farklılık yapıp kırmızı bir panço seçebilirsiniz. Kırmızı ruj ve siyah bere ile romantik olduğunuz kadar çekici de olacaksınız.

Son yılların modası gri ve salaş kazaklar: Diz üstü tercih edeceğiniz gri kazaklar ile uzun çizmeleri kombinleyebilirsiniz.

Griye en yakışan renk pastel pembedir. Pembe tonlarında makyaj ve küçük bir çanta ile hem tarz gözükün hem de romantik havanızdan ödün vermeyin.

Yakası tüylü ceketler: Farklı renk seçenekleriyle yakası tüylü ceketler bu sene oldukça moda.

Göz alıcı ve tarz bir kombin oluşturmak için ideal seçimlerden biri olan ceketinizi siyah pantolon ve bootie'lerle kombinleyebilirsiniz.

Pastel tonda çantalar ve şapkalarla romantik havanızdan da uzaklaşmamış olursunuz.

Romantik bir stil yakalamak için kıyafetleriniz kadar aksesuarlarınız da önemli. Daha küçük, parlak ve sade takılar tercih edebilirsiniz.

Açık dalgalı saçlar ve nötr tonlarda makyajla da kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz.