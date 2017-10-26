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Rtük... 15 TEMMUZ SONRASI SADECE HANGİ KANALA LİSANS VERDİ?..

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Rtük... 15 TEMMUZ SONRASI SADECE HANGİ KANALA LİSANS VERDİ?..
15 Temmuz sonrasi 600'e yakın TV Kanalının lisansı Rtük tarafından iptal edildi.

RTÜK, 15 Temmuz'dan sonra hiç bir kuruluşa lisans izni vermemekte birlikte.FETÖ, PKK, KCK, D-HKPC bağlantılı  TV kanaklarini tamamını da kapadı. Çoğu TV Kanallarina ağır cezalar geldi.

RTÜK Lisans vermemek üzere yapılan genel kurul toplantisinda ortak karar alarak yeni lisans konusunda  birçok bakan, milletvekili, bürokratların ricalarına rağmen yaklaşık 15 aydır da yeni hiç bir lisans başvurusu kabul  etmemekte..

Buna rağmen 15 Temmuz sonrası  RTÜK'ten tek bir lisans  geçti, o da Business Channel TV.

İŞTE O BELGE...

Business Channel TV

Resim
 
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