Rtük... 15 TEMMUZ SONRASI SADECE HANGİ KANALA LİSANS VERDİ?..

15 Temmuz sonrasi 600'e yakın TV Kanalının lisansı Rtük tarafından iptal edildi.

RTÜK, 15 Temmuz'dan sonra hiç bir kuruluşa lisans izni vermemekte birlikte.FETÖ, PKK, KCK, D-HKPC bağlantılı TV kanaklarini tamamını da kapadı. Çoğu TV Kanallarina ağır cezalar geldi.

RTÜK Lisans vermemek üzere yapılan genel kurul toplantisinda ortak karar alarak yeni lisans konusunda birçok bakan, milletvekili, bürokratların ricalarına rağmen yaklaşık 15 aydır da yeni hiç bir lisans başvurusu kabul etmemekte..

Buna rağmen 15 Temmuz sonrası RTÜK'ten tek bir lisans geçti, o da Business Channel TV.

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Business Channel TV



