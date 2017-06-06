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Rubato... YENİ KLİP 'YOLDAN ÇIKTIM'

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Rubato... YENİ KLİP 'YOLDAN ÇIKTIM'
Son albümü “İki” ile büyük beğeni toplayan Rubato, albümün heyecanla beklenen klibi ile bugün izleyiciyle buluşuyor. Hem de Sezen Aksu’nun hikayesiyle...

Sözleri Sezen Aksu, bestesi Fatih Ahıskalı, düzenlemesi Rubato imzası taşıyan “Yoldan Çıktım” şarkısının Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde çekilen klibi izleyiciye alışılagelmişin dışında bir Rubato klibi deneyimi yaşatacak.

           Senaryosunu Sezen Aksu’nun kaleme aldığı klip, aşkın ve arkadaşlığın gücünü izleyiciye eğlenceli bir biçimde sunuyor.

Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato ile Selen Özgür ve Yücel Gökçek’in başrollerini paylaştığı “Yoldan Çıktım” klibinin konusu, minik serçe Sezen Aksu’nun grup üyelerinden Fatih Ahıskalı’nın enstrümantal bir bestesini çok beğenmesi ve bu besteye bir söz yazmaya koyulması ile başlar.

Sözleri düşünürken bir yandan da şarkıya uyabilecek bir klip hayal eden Sezen Aksu, hızını alamaz ve klibin başında da Özer Arkun’un seslendirdiği diyalogu yazar.

Bu şekilde ilerleyen ve Rubato’nun sevda uğruna dayak bile yediği klip, konuk oyuncularıyla da dikkat çekecek.

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