Rüzgar Erkoçlar... "ERKEK OLDUKTAN SONRA DEFALARCA ALDATILDIM"!..

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
KIZ ARKADAŞI KISKANIYOR
Bir dizi ameliyatla cinsiyet değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, 4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını söyledi.
"ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını itiraf eden Erkoçlar, "Onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
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