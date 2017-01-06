Rüzgar Erkoçlar... "ERKEK OLDUKTAN SONRA DEFALARCA ALDATILDIM"!..

Ameliyatla gögüslerini aldırarak hormon tedavisiyle erkek olan Rüzgar Erkoçlar, daha önce birçok kez aldatıldığını belirterek "Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

KIZ ARKADAŞI KISKANIYOR

Bir dizi ameliyatla cinsiyet değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, 4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını söyledi.

"ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını itiraf eden Erkoçlar, "Onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.