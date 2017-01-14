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Safiye Ayla Targan... MEZARI BAŞINDA ANMA!

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Safiye Ayla Targan... MEZARI BAŞINDA ANMA!
Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla Targan, 19. ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında yakınları, sevenleri ve bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anıldı.

Kendine has üslubu ve ses ahengiyle Türk müziğinde bir devri temsil eden Safiye Ayla Targan, yüzlerce gencin eğitimine verdiği desteğe duyulan minnetle 19. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Türk Sanat Müziği’nin eşsiz sesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) bağışçısı Safiye Ayla Targan için 14 Ocak’ta düzenlenen anma törenine Türk Eğitim Vakfı yetkilileri, sanatçının fonundan aldıkları burs ile konservatuar eğitimlerine devam eden öğrenciler, yakınları ve dostları katıldı.

“Hayatınız boyunca hakikati arayın ve özgün olun…”

“Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir” diyerek, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak bu alanda da örnek ve öncü bir davranış sergileyen Safiye Ayla Targan adına verilen burs fonundan bugüne kadar 1.551 burs sağlandı.

Gençlere hayatları boyunca hakikati aramaları ve özgün olmaları tavsiyesinde bulunan Safiye Ayla Targan, 1968 yılında hazırladığı vasiyetnamesinde tüm mal varlığını gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına TEV’e bağışlamıştı.

Sanatçının vasiyetnamesi üzerine; 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana, müzik ve güzel sanatlar alanlarında eğitim gören yetenekli, ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilere TEV tarafından burs sağlanıyor.

TEV’in bağışçılarından Safiye Ayla Targan’ın 19. ölüm yıldönümünde anma töreninde konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “İyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için çağdaş eğitimin ne denli önemli olduğu bugün açık bir gerçek olarak önümüzde.

Bu önemi ve gerekliliği 50 yıl önceden gören Vakfımız, sağlam kökler üzerinde, yüzü geleceğe ve gençlere dönük bir yapıda yoluna devam ediyor.

Bursiyerlerimizin çok yönlü gelişimini desteklerken, bize güvenen bağışçılarımızın adlarını yaşatmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Safiye Ayla Targan da hiç şüphesiz yaşarken olduğu gibi, vefatının ardından da vakfımızın gücüne güç katan, çok kıymetli bir isim.

Onun ismini yaşatmak, feyz verdiği gençlerimizle birlikte onu iyiliklerle anmak öncelikli görevlerimizden” dedi.

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