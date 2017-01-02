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Şahan Gökbakar... REINA SALDIRISI SONRASI SAVCILARA GÖREV ÇAĞRISI!..

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Şahan Gökbakar... REINA SALDIRISI SONRASI SAVCILARA GÖREV ÇAĞRISI!..
Şahan Gökbakar, Reina saldırısı sonrası, hayatını kaybedenlerin ardından 'oh olsun' diyenlere sert çıkıp "Buradan tüm bilişim suçları savcılarına sesleniyorum" dedi.

Yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısı sonrasında sosyal medyada yayılan haberler isyan ettirdi. Şahan Gökbakar, 'Müslüman noel kutlamaz' tarzı yazılar yazıp, ölenler üzeriden provakasyon yapanlara sert çıktı.

İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı;

''Bir yılbaşı günü, savunmasız masum insanları katleden terörü lanetliyorum… Ancak bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca ama baya bolca yer alan, "oh olsun, bunlara müstahak" minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweetler…

"YAKALANMASI VE CEZA ALMASI GEREKİR"

Birilerinin ölümünden zevk alan insanlarla aynı ülkede yaşıyor olmak çok acı. BURADAN TÜM BİLİŞİM SUÇLARI SAVCILARINA SESLENİYORUM. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye edilen bir hakaret suçu üzerine bilişim polisimiz 4-5 saat içinde evinden alabiliyorsa o kişiyi IP tespiti ile; bu nefret suçunu işleyen kişilerin de yakalanması ve ceza alması gerekir. Provakasyon yaratmak için yapan hainler de yakalanmış olur böylece… Yapılıyorsa lütfen basına yansısın da bilelim. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum…''

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