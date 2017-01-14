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Salih Güney... YEŞİLÇAM’IN PRENSİ VELİHATINI SEÇECEK!

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Salih Güney... YEŞİLÇAM’IN PRENSİ VELİHATINI SEÇECEK!
Türk sinemasının "Prens" lakaplı 56 yıllık çınarı Salih Güney yerine geçecek veliahtını seçmek için kolları sıvadı. Sanatçı seçeceği yetenekli genç oyuncuyu yetiştirerek Türk sinemasına kazandırmak istiyor.

Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nda Tarla Kuşu oyunuyla sahneye çıkan sanatçı, 28 Şubat’ta Antalya Starlight Resort Hote Side’de gerçekleştirilecek

“Sinema Güzeli” yarışmasının jüri üyelerinden biri olacak. Yarışmaya katılacak olan gençler arasından Sinema Güzeli Kral ve Kraliçe’sinin seçilmesinden sonra Salih Güney kendi oyu ile bir de Sinema Güzeli Prensi’ni seçecek.

Seçilen genç ünlü oyuncunun veliahtı olarak ilan edilecek. 56 yıllık oyunculuk kariyerinde yüzü aşkın film ve dizide rol alan Salih Güney “Şimdiye kadar hiç veliahttım olarak bir oyuncu belirlememiştim. Bu yarışma benim için bir fırsat oldu ve 56 yıllık sinema hayatımdan sonra veliahdımı seçmek istedim. Seçeceğim yetenekli ve yakışıklı oyuncu adayının oyunculuk eğitimini de üstleneceğim” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar önce her yıl düzenlenerek sinemasının kral-kraliçesinin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği nostaljik geleneksel yarışma “Sinema Güzeli” yarışması günümüzde Bonne Vie dergisi ile devam edecek.

Vizyon Production, Bonart Ajans ve Antalya Holiday Medya iş birliğiyle organizasyonu gerçekleştirilecek yarışmanın sunuculukları ise Ceren Kaplakarslan ve Vatan Şaşmaz yapacak..

Film-San Vakfı’nın manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “1.Sinema Güzeli Yarışması”nın jüri üyeleri arasında sinema ve TV dizi sektörü’nün ünlü yapımcıları Şükrü Avşar (Avşar Film), Mehmet Yiğit Alp (NTC Medya), Faruk Bayhan (MF Yapım), Çağrı Bingüller (Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi) ve Engin Çağlar (Film-San Vakfı Bşk.) tarafından yapılacak. İlk üç dereceyi paylaşacak kız ve erkek yarışmacılar ödül olarak; Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi’nden kamera önü oyunculuk eğitimini ücretsiz alacaklar, Ayrıca jürideki yapımcıların projelerinde rol alacaklar.

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