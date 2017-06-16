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ŞAMPİYONLARIN ŞIKLIĞI NEREDEN GELİYOR?..

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ŞAMPİYONLARIN ŞIKLIĞI NEREDEN GELİYOR?..
Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve siyah beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck Babalar Günü için çocukları ile birlikte objektif karşısına geçti.

Efendi Beşiktaş’ı şık ve özel tasarımlarıyla sezon boyunca destekleyen Brooks Brothers, şampiyonlar ve çocukları ile Babalar Günü’ne özel bir çekim gerçekleştirdi. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve yıldız futbolcular Atiba, Tolgay ve Beck Babalar Günü özel çekiminde çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçti.  

Beşiktaş’ın resmi giyim sponsoru irbirinden şık kombinleri ile Alem için usta fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’e çok özel pozlar veren başkan Fikret Orman ile kızları Aslıgül ve Nazlı’nın yanı sıra yıldız futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Andreas Beck ve yavru kartallar Noah, Kian Ali ve Amelie çekimler boyunca keyifli dakikalar geçirdi. 

Sezon başında asil duruşunu dünyanın en prestijli markalarından biri olan markaile birleştiren şampiyon Beşiktaş, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında da Brooks Brothers ayrıcalığını yaşarken, modern ve şık görünümü ile takdir kamuoyundan büyük takdir toplamıştı

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