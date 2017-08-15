Şansımı Seveyim...SEBAHATTİN'İN KÖR TALİHİ!

Yapımı TAFF’ın, başrollerini Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer’in paylaştığı komedi filmi ‘Şansımı Seveyim’ 25 Ağustos’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor...

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı ‘Şansımı Seveyim’ filminde, ünlü oyuncu Cem Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Sebahattin’ üzerinden bir türlü atamadığı şansızlıklarıyla ortalığı birbirine katıyor.

Sıfır Otomobili Perte Çıkardı

Üzerindeki kör talihten kurtulmak için insanları mutlu etmeye çalışan Sebahattin, katıldığı ‘Elim Sende’ yarışmasında kazandığı sıfır model otomobili, başına gelen talihsizliklerle daha sahibine ulaştıramadan yolda perte çıkartıyor. Bununla da yetinmeyen Sebahattin, arabayı hediye edeceği eski dostunu bir de hastanelik ediyor.

Fragman 1.6 Milyon İzlendi

Bir insanın başına gelebilecek tüm şansızlıkların traji komik bir dille anlatıldığı 'Şansımı Seveyim' filminin fragmanı Youtube’de kısa sürede yaklaşık 1. 6 milyonun üzerinde seyredilerek trend listesine zirveden giriş yaparken, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hikaye

‘Şansımı Seveyim’ filminde şanssızlığıyla tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu), yıllar sonra büyüdüğü mahalleye geri döner. Bütün mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin'in dönüşü yüzünden çok endişelidir.

Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır? Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca talihinin döndüğüne ikna olur. Ama şanssızlık bu ya, Yaprak yıllar önce ah'ını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir.

Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek yolu, Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir. Ancak şanssızlıklar Sebahattin'in yakasını bırakmayınca, en yakın arkadaşı İzzet (Gökhan Kıraç) ile ümitsizce kaderini değiştirmenin ve Yaprak'a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.