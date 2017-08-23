Şansımı Seveyim... SÜRPRİZ ŞARKI!

Başrollerini Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer’in paylaştığı komedi filmi ‘Şansımı Seveyim’ 25 Ağustos’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

2000'li Yılların Hit Şarkısı

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı ‘Şansımı Seveyim’ filminde, şansızlıklarıyla tüm mahalleye nam salmış ‘Sebahattin’ karakterine hayat veren Cem Gelinoğlu, film için bir sürprize de imza attı.

Bir insanın başına gelebilecek tüm şansızlıkların trajikomik bir dille anlatıldığı ‘Şansımı Seveyim’ filmi için stüdyoya giren Cem Gelinoğlu, 2000’li yılların başına damgasını vuran ‘Hayat Mı Bu? şarkısını film ekibiyle birlikte seslendirdi.

'Şansımı Seveyim' filminin fragmanı Youtube’de kısa sürede yaklaşık 1.8 milyon izlenmeyle trend listesine zirveden giriş yaparken Cem Gelioğlu’nun ‘Hayat Mı Bu?’ performansı ve şarkının klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

'Şansımı Seveyim' Film Hikaye

‘Şansımı Seveyim’ filminde şanssızlığıyla tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu), yıllar sonra büyüdüğü mahalleye geri döner.

Bütün mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin'in dönüşü yüzünden çok endişelidir. Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır?

Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca talihinin döndüğüne ikna olur. Ama şanssızlık bu ya, Yaprak yıllar önce ah'ını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir.

Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek yolu, Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir. Ancak şanssızlıklar Sebahattin'in yakasını bırakmayınca, en yakın arkadaşı İzzet (Gökhan Kıraç) ile ümitsizce kaderini değiştirmenin ve Yaprak'a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.