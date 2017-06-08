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Sarp Levendoğlu... ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

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Sarp Levendoğlu... ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Tatil sezonunu Akyaka’da açan oyuncuSarp Levendoğlu, tatilin ikinci gününde sörf kazası geçirdi.

Oyuncu Sarp Levendoğlu, tatil sezonunu Muğla Akyaka'da açtı. Ancak oyuncu tatilin ikinci gününde bir sörf kazası geçirdi.

AZ DAHA HASTANELİK OLUYORDU

Yeni başladığı kitesurf, az daha Sarp Levendoğlu'nu hastanelik ediyordu. Sığ suda hızlanan oyuncu, dengesini kaybedip düşünce çenesini kayaya çarptı.

Sarp Levendoğlu, buz kompresi ile acısını dindirmeye çalıştı.

"BENİMLE İLGİLENMEYİN"

Oyuncu, sevgilisi Derya Şensoy’un neden yanında olmadığı sorulunca da gerildi: ''Ben kimsenin özel hayatı ile ilgilenmem, kimse de benimle ilgilenmesin, konuşmamı beklemesin."

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