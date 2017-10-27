  • BIST 107.884
  • Altın 155,248
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Savaşçı... KILIÇ TİMİ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!

»
Savaşçı... KILIÇ TİMİ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!
Limon Film’in yapımcılığını, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği "Savaşçı" dizisi, 29 Ekim Pazar günü 18. bölümüyle FOX’ta.

YÜZBAŞI KAĞAN, BAŞÇAVUŞ TURAN'IN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK! 

Albay Kopuz, Pia’nın evine açılan ateşten Pia’yı korumaya çalışır ve ilk fırsatta saldırganı yakalamak için harekete geçer.

Yüzbaşı Kağan ise aynı dakikalarda Rojda’nın tehdidiyle karşı karşıyadır. Bir şekilde Rojda’yı etkisiz hale getirmeye çalışan Kağan, Turan’ın intikamını almaya kararlıdır.

TEMO'NUN HAİN PLANININ HEDEFİNDE KİM VAR? 

Diğer taraftan Kılıç Timi’ni kendine hedef seçen Temo, şehirdeki eylemlerinin şidddetini arttırırken, Doktor da kırsalda yapacağı kanlı eylemin hazırlıklarını sürdürür...

Olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay, operasyon için düğmeye basar. Artık Kılıç Timi için hesabı kapatma vakti gelmiştir...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOKSUN YILDIZLARI BAŞLIYOR!27 Ekim 2017 Cuma 13:30
  • Kalp Atışı... ALİ ASAF’IN EYLÜL’Ü DUYGULANDIRAN SÜRPRİZİ!27 Ekim 2017 Cuma 12:30
  • Patitaht Abdulhamid...PAYİTAHT SOKAKLARI ÇALKALANIYOR!27 Ekim 2017 Cuma 12:15
  • Esra Erol’da...KIZINA ULAŞAMAYAN BABA CANLI YAYINDA EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ27 Ekim 2017 Cuma 01:56
  • Yüz Yüze... CİNO VE SELİHA ARTIK YÜZ YÜZE!26 Ekim 2017 Perşembe 16:00
  • RTÜK... 15 TEMMUZ SONRASI SADECE HANGİ KANALA LİSANS VERDİ?..26 Ekim 2017 Perşembe 13:20
  • Pelin Körmükçü... "ARKA SOKAKLAR" DA!..26 Ekim 2017 Perşembe 12:30
  • Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT’İN DÜĞÜN HEYECANI26 Ekim 2017 Perşembe 12:00
  • Ufak Tefek Cinayetler... EKİP, İLK BÖLÜM HEYECANINI BİRLİKTE YAŞADI!..25 Ekim 2017 Çarşamba 17:15
  • Ver Elini Aşk... ATEŞ BACAYI SARACAK!25 Ekim 2017 Çarşamba 15:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti