Savaşçı... KILIÇ TİMİ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!

YÜZBAŞI KAĞAN, BAŞÇAVUŞ TURAN'IN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK!
Albay Kopuz, Pia’nın evine açılan ateşten Pia’yı korumaya çalışır ve ilk fırsatta saldırganı yakalamak için harekete geçer.
Yüzbaşı Kağan ise aynı dakikalarda Rojda’nın tehdidiyle karşı karşıyadır. Bir şekilde Rojda’yı etkisiz hale getirmeye çalışan Kağan, Turan’ın intikamını almaya kararlıdır.
TEMO'NUN HAİN PLANININ HEDEFİNDE KİM VAR?
Diğer taraftan Kılıç Timi’ni kendine hedef seçen Temo, şehirdeki eylemlerinin şidddetini arttırırken, Doktor da kırsalda yapacağı kanlı eylemin hazırlıklarını sürdürür...
Olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay, operasyon için düğmeye basar. Artık Kılıç Timi için hesabı kapatma vakti gelmiştir...
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