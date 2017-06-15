Savaşçı... KILIÇ TİMİ PUSUYA DÜŞER!

Limon Film’in yapımcılığını, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği "Savaşçı" dizisi, 18 Haziran Pazar günü 10. bölümüyle FOX’ta.

Sezonun en iddialı yapımı Savaşçı, onuncu bölümüyle de yine çok konuşulacak! Mehmetçik katillerinin kökünü kazımaya kararlı olan Kılıç Timi, operasyona devam ediyor.

Aslı’nın suçsuz olduğunun ortaya çıkmasıyla Kılıç Timi’nin komutasını tekrar alan Yüzbaşı Kağan Bozok, zaman kaybetmeden harekete geçer.

Operasyon sırasında iki arkadaşlarıyla irtibatlarının kesilmesine rağmen sınırın ötesinde kendilerine kurulan pusudan habersiz, Kılıç Timi bilinmeze doğru yola çıkar .

Her şeyi göze olan Yüzbaşı Kağan Bozok’un tek hedefi Mehmetçik katillerine hakettiği sonu yaşatıp, Kılıç Timi’ni sağ salim karargaha götürmektir...