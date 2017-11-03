Savaşçı... NEFESLER TUTULDU!

Limon Film’in yapımcılığını, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği "Savaşçı" dizisi, 5 Kasım Pazar günü 19. bölümüyle FOX’ta.

KILIÇ TİMİ ÇEMBERİ DARALTIYOR!

Yüzbaşı Kağan, Doktor’un barajı bombalamasına izin vermez ama yaptığı hamle onu ölümle burun buruna getirir. Kılıç Timi, Kağan’ı kurtarmak için harekete geçerken, Doktor kıyıya çıkmayı başarır ve kaçmaya çalışır. Ama Kılıç Timi’nin elinden kurtulmak sandığı kadar kolay olmaz.

TEMO BAYRAM’IN CANINI YAKMA PEŞİNDE!

Temo ise okul servisinden Eren’i kaçırmıştır. Oğlunun hayatından endişelenen Hatice fenalaşıp hastaneye kaldırılırken, operasyondan dönen Bayram’a bu haberi vermek herkes için çok zordur.

ALBAY KOPUZ EREN İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALIYOR!

Alınan istihbaratla Kılıç Timi, Eren’i kurtarmak için operasyona çıkar. Fakat olayların seyri Temo’nun bile tahmin edemeyeceği kadar farklı gelişir. Her şeyi göze alan Albay Kopuz, Eren için elindeki son kozu kullanır...