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Savaşçı... YÜZBAŞI KAĞAN ZOR DURUMDA!

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Savaşçı... YÜZBAŞI KAĞAN ZOR DURUMDA!
Limon Film’in yapımcılığını, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği "Savaşçı" dizisi, 11 Haziran Pazar günü 9. bölümüyle FOX’ta.

Sezonun en iddialı yapımı Savaşçı’da olaylar hız kesmiyor. Mehmetçik katillerinin şehirdeki bağlantılarıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler Yüzbaşı Kağan’ı zor durumda bırakır.

Albay Kopuz ve Kılıç Timi dahi Kağan’la ilgili şüpheye düşerken, öğrendiklerine inanamayan Yüzbaşı Kağan, herkese hesap  vermek zorunda kalır.

Bu arada Mehmetçik’e yapılan kanlı saldırıların sorumlularının sınırı geçmek üzere olduğuyla ilgili gelen istihbarat üzerine Kılıç Timi tekrar harekete geçer.

Fakat operasyon sırasında Kopuz Albay’dan gelen emir Kağan ve tim arasında gerilime sebep olur.

Görevinde kalmak için ısrar eden Yüzbaşı Kağan, şimdi tek başına savaşmak zorundadır.

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