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Saz İle Söz İle... İDDİALI BAŞLANGIÇ

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Saz İle Söz İle... İDDİALI BAŞLANGIÇ
TRT Müziğin yeni yayın dönemindeki iddialı programlarından biri olması beklenen '' Saz İle Söz İle '' programı 23 Ocak Pazartesi ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Programın ilk bölüm konukları Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gazeteci / Yazar / Showmen, Yapımcı ve Eleştirmen Mesut Yar ve şarkıları ile son dönemde büyük çıkış yakalayan Pop Müziğin önemli isimlerinden Aliye Mutlu.

  Ekrem Arpak ve Aliye Mutlu'nun canlı performansları ile temposu bir an düşmeyen programın ilk bölümüne damga vuran anlar ise Ekrem Arpak ve Mesut Yar'ın derin dostlukları ve bu dostluk ekseninde karşılıklı tatlı atışmaları olacak gibi...

Klasik bir Müzik Eğlence programından uzak sunumu ile Siyaset, Edebiyat, Sinema, Televizyon, Spor ve Müzik dünyasından bir çok değerli ismi ağırlamaya devam edecek olan ve programında türküleri hayata katan, dostluk, vefa, kardeşlik, birlik beraberliğimiz ile harmanlanan melodiler, samimi sohbetleri ile programın daha ilk bölümden itibaren ilgi görmesi bekleniyor.

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