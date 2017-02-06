"Saz İle Söz İle"... ORHAN MİROĞLU'NU HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!..

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan TRT Müziğin sevilen programı '' Saz İle Söz İle '' bu hafta yine çok özel konukları ağırladı.

Sunuculuğunu Ekrem Arpak'ın yaptığı programın bu haftaki konukları: Gazeteci / Yazar ve Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Etnomizkolog, Kemane İcracısı Yard. Doç. Dr. Mehtap Demir oldular.

Samimiyeti, soru ve tarzı ile türkü programlarına adeta yeni bir yorum katan Ekrem Arpak'ın konukları ile kurduğu diyalog ve türkülerin güncel hayata, sevdaya, dostluğa, vefaya yarenlik ettiği akışı ile giderek izleyicisini arttıran programın bu haftaki bölümü yine çok güzel anlara sahne oldu.

MİROĞLU'NU HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

Her biri onlarca baskı yapan kitapları, gazete yazarlığı ve ülkemizin siyasetinde önemli bir yer tutuşu ile bilinen Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun program boyunca sergilediği samimi, türkü dostu ve sanata olan tutkusu programa büyük renk katarken özellikle Mehtap Demir'in harika sesi ile yorumladığı türkülere eline mikrofonu alıp düet yapması görülmeye değer anları oluşturdu.

Ekrem Arpak'ın bütün sorularına samimiyet ile cevap veren Miroğlu'nun türkü duygusallığı, mimikleri, bir Milletvekilinden öte babalık yüreği ve özellikle oğlu Zerdeş'te olan büyük sevgisi, sempatik duruşu programın samimiyet kokan formatına daha da renk katar iken bir Milletvekilinin türküler eşliğinde siyasi kimliğinden sıyrılıp sanatın, halkın yüreğine dokunması açısından hayli güzeldi.

Türkü dolu sohbetlerin dost meclisi olmaya devam eden Saz İle Söz ile önceki bölümleri bu hafta ve gelecekte izleyicilere sürpriz yapmaya ve ilgi görmeye devam edeceği bir kez daha görülürken Ekrem Arpak'ın programlarındaki samimi, aile sanatçısı duruşu büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Saz İle Söz İle programı her pazartesi gecesi saat: 24:00'da TRT Müzik ekranlarında.