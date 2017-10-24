Şebnem Bozoklu... YENİ SEVGİLİSİ İLE EL ELE!..

Eylül ayında 6 yıllık evliliğini noktalayan Şebnem Bozoklu, bir süredir aşk yaşadığı Kanat Atkaya'yla bir mekan çıkışı el ele görüntülendi.

Emre İzer'le olan altı yıllık evliliğini geçtiğimiz eylül ayında bitiren Şebnem Bozoklu, bir süredir aşk yaşadığı Kanat Atkaya'yla önceki akşam Nişantaşı'nda el ele objektiflere takıldı.



BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Flaşların patladığını gören çift, panik bir halde apar topar otomobile bindi. Görüntü vermek istemeyen çift, bir taksiye atlayıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

MEKANDAN ÇIKARKEN GERİLDİLER

Eğlendikleri mekandan çıkarken minik bir tartışma yaşayan ikili, yolda çevirdikleri taksiye binerken görüntülendi.