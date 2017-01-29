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Şebnem Schaefer... MASAL KAHRAMANI OLDU...

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Şebnem Schaefer... MASAL KAHRAMANI OLDU...
Şebnem Schaefer, Amerika'dan gelen bir ekibin lansmanı için özel bir teknikle saçlarını maviye boyattı.

Geçtiğimiz günlerde "Sarışınlara yakıştırılan rol tekliflerinden sıkıldım." açıklamasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu ve model Şebnem Schaefer, Amerika'dan gelen bir ekibin lansmanı için özel bir teknikle saçlarını maviye boyattı.

Son zamanlarda daha çok çocuklarla ilgili projelerde yer alan güzel model: "Bu rengi masal uydurma atölyemdeki çocuklar da çok sevdi, beni bir masal kahramanı gibi görüyorlar. Bu rengi bir süre kullanmayı düşünüyorum." dedi.

 
 
 
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