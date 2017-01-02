Seda Sayan... YILBAŞI GECESİ YAVRU VATAN KIBRIS'TA ESTİ GÜRLEDİ!..

Seda Sayan yılbaşı gecesi Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Sahnede performansı ile göz dolduran sanatçı iki kutlamayı bir arada yaptı.

Seda Sayan yeni yılı çalışarak kutlarken bir taraftan da doğum gününü kutladı. Doğum günü şarkısını Seda’ya yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu sahneye çıkıp sarılarak söyledi…

Yılbaşı gecesi sahneye çıkan ünlü seslerden biride Seda Sayan’dı. Kadırgalı lakaplı ünlü sanatçı Girne Rocks Hotel’de sahne aldı.

Oryantal Asena ve Mehmet Ali Erbil’in de sahne aldığı gecede Seda Sayan, Rocks Hotel Balo Salonu’nu tıka basa dolduran hayranlarına sevilen şarkılarla dolu repertuarından şarkılar söyledi.

Yılbaşı gecesi için genellikle coşkulu şarkılar seslendiren sanatçı hop oturtup, hop kaldırdı. Seda Sayan’ı dinlemeye gelenler arasında sevgilisi Erkan Çelik ve ünlü sanatçı arkadaşları da vardı.

Emel Müftüoğlu, Nil Burak, Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem, Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan’da vardı.

Modacım böyle istedi…

Seda Sayan sahneye ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı’nın bu gece için özel olarak hazırladığı altın sarısı renkli, etekleri kuştüyü, işlemeli taşlı bir kıyafet ile çıktı.

Sanatçı “genellikle böyle özel önemli gecede herkes kırmızı rengi giyer. Yılbaşı gecesi için modacım Raşit Bağzıbağlı bu rengi tercih etmiş. Ben de çok beğenerek giydim. Eh herkes Mersin’e Seda gider yine tersine yani” dedi.

Doğum gününü de kutladı…

Seda Sayan her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum gününü yılbaşı gecesi kutladı. Asıl doğum tarihi 30 Aralık olan sanatçı kutlamak için 31 Aralık yılbaşı gecesini tercih ediyor.

Seda Sayan sahnede pasta kesmek yerine doğum gününü şarkılarla kutladı. Sahneye çıkan Emel Müftüoğlu çok sevdiği seda Sayan’a sarılarak “Happy Birthday” şarkısını söyleyerek doğum günü sürprizini yaptı.

Daha sonra sahneye gelen yakın dostları Seda Sayan ile şarkılar söyleyerek hem doğum günü hem de yılbaşı kutlaması yaptılar.

Böylece ünlü sanatçı bu yılda geleneği bozmadı ve doğum gününü bir kez daha sahnede kutladı.