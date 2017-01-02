  • BIST 76.874
  • Altın 132,701
  • Dolar 3,5961
  • Euro 3,7317
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -9 °C
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..

Seda Sayan... YILBAŞI GECESİ YAVRU VATAN KIBRIS'TA ESTİ GÜRLEDİ!..

»
Seda Sayan... YILBAŞI GECESİ YAVRU VATAN KIBRIS'TA ESTİ GÜRLEDİ!..
Seda Sayan yılbaşı gecesi Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Sahnede performansı ile göz dolduran sanatçı iki kutlamayı bir arada yaptı.

Seda Sayan yeni yılı çalışarak kutlarken bir taraftan da doğum gününü kutladı. Doğum günü şarkısını Seda’ya yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu sahneye çıkıp sarılarak söyledi…

Yılbaşı gecesi sahneye çıkan ünlü seslerden biride Seda Sayan’dı. Kadırgalı lakaplı ünlü sanatçı Girne Rocks Hotel’de sahne aldı.

asena_rocks.jpgasena_rocks.jpg

Oryantal Asena ve Mehmet Ali Erbil’in de sahne aldığı gecede Seda Sayan, Rocks Hotel Balo Salonu’nu tıka basa dolduran hayranlarına sevilen şarkılarla dolu repertuarından şarkılar söyledi.

Yılbaşı gecesi için genellikle coşkulu şarkılar seslendiren sanatçı hop oturtup, hop kaldırdı. Seda Sayan’ı dinlemeye gelenler arasında sevgilisi Erkan Çelik ve ünlü sanatçı arkadaşları da vardı.

Emel Müftüoğlu, Nil Burak, Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem, Tarık Ünlüoğlu ve eşi  Gülenay Kalkan’da  vardı.

Modacım böyle istedi…

Seda Sayan sahneye ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı’nın bu gece için özel olarak hazırladığı altın sarısı renkli, etekleri  kuştüyü, işlemeli taşlı bir kıyafet ile çıktı.

Sanatçı “genellikle böyle özel önemli gecede herkes kırmızı rengi giyer. Yılbaşı gecesi için modacım Raşit Bağzıbağlı bu rengi tercih etmiş. Ben de çok beğenerek giydim. Eh herkes Mersin’e Seda gider yine tersine yani” dedi.

Doğum gününü de kutladı…

Seda Sayan her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum gününü yılbaşı gecesi kutladı. Asıl doğum tarihi 30 Aralık olan sanatçı kutlamak için 31 Aralık yılbaşı gecesini tercih ediyor.

sedasayan_emelmuftuoglu.jpgsedasayan_emelmuftuoglu.jpg

Seda Sayan sahnede pasta kesmek yerine doğum gününü şarkılarla kutladı. Sahneye çıkan Emel Müftüoğlu çok sevdiği seda Sayan’a sarılarak “Happy Birthday” şarkısını söyleyerek doğum günü sürprizini yaptı.

Daha sonra sahneye gelen yakın dostları Seda Sayan ile şarkılar söyleyerek hem doğum günü hem de yılbaşı kutlaması yaptılar.

Böylece ünlü sanatçı bu yılda geleneği bozmadı ve doğum gününü bir kez daha sahnede kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gülben Ergen... YILBAŞI GECESİ SEKSİ BARIŞ MESAJI!..02 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Seda Sayan... YILBAŞI GECESİ YAVRU VATAN KIBRIS'TA ESTİ GÜRLEDİ!..02 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • Nükhet Duru... YENİ YILA YENİ REPERTUAR!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:30
  • Bülent Ersoy... DİVA YENİ YILA SAHNEDE NAR KIRARAK GİRDİ!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:05
  • Ömür Gedik... YENİ YILDA HUZUR VE BARIŞ DİLEDİ!01 Ocak 2017 Pazar 18:40
  • Berkay... YILBAŞI SAHNESİNDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!01 Ocak 2017 Pazar 17:36
  • Sibel Tüzün... YENİ YILA BEKAR GİRDİ!01 Ocak 2017 Pazar 16:41
  • Asena... YILBAŞI GECESİ KIBRIS'I FETHETTİ!01 Ocak 2017 Pazar 15:15
  • Emre Kaya... SAKARYA'DA YENİ YIL ÇOŞKUSU!01 Ocak 2017 Pazar 14:30
  • Kubat... YILBAŞI SAHNESİNDE HAYIRLI BİR İŞE VESİLE OLDU!01 Ocak 2017 Pazar 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti