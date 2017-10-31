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Sedef Avcı... "MUTLULUK ZAMANI" NDA!..

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Sedef Avcı... "MUTLULUK ZAMANI" NDA!..
Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt’un paylaştığı romantik komedi sinema filmi ‘Mutluluk Zamanı'na sevilen oyuncu Sedef Avcı konuk oldu.

Yapımını NuLook’un, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaryosunu  ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı film 10 Kasım'da beyazperdede sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Set ziyaretine gitti, kamera karşısına geçti... 

Mutluluk Zamanı'nın çekimleri sırasında seti ziyaret eden Sedef Avcı kendisini kamera karşısında buldu.  

Arkadaşlarını ziyaret etmek için geldiği Mutluluk Zamanı'nın setinde güzel oyuncu, yönetmen Şenol Sönmez'in teklifiyle sürpriz bir rolle filmde rol aldı. 

‘Mutluluk Zamanı’ Hikaye 

Asıl sevginin, mükemmeliyette değil kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı  ‘Mutluluk Zamanı' filminde; geçmişiyle yüzleşmeden kendi 'Mükemmel' hayatını yaratan Mert (Barış Arduç) ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesi en romantik haliyle beyaz perdeye aktarılıyor.

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