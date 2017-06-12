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Sefa Doğanay... TAKLİTLERİYLE İZLEYİCİLERİ GÜLMEKTEN KIRIP GEÇİRDİ!

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Sefa Doğanay... TAKLİTLERİYLE İZLEYİCİLERİ GÜLMEKTEN KIRIP GEÇİRDİ!
Sefa Doğanay Nihat Doğan-Seda Sayan’ın barışma parodisi ve Bülent Ersoy’un seyirciler arasından eş seçme sahnesi izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi…

Bahçelievler'de bir  AVM’de on bir ayın sultanı “Ramazan”,  tüm gelenekselliği ve Ramazan ruhunu yaşatacak etkinliklerle karşılanıyor.

Alışveriş merkezinin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik açık otopark alanında bir “Ramazan Köyü” kuruldu. Osmanlı taş mimarisinden esinlenen dekorasyonuyla asma kandillerle aydınlatılan alanda her hafta sonu bir sanatçı ağırlanıyor. Bu haftanın konuğu “Yetenek Sizsiziniz” yarışması ile tanıdığımız Sefa Doğanay’dı…

Pek çok ünlü ismi taklit eden Sefa Doğanay, performansına Bülent Ersoy taklidiyle başladı. Ünlü sanatçının sevilen şarkılarını seslendiren Doğanay, seyirciler arasından kendisine eş seçmeye kalkınca eğlenceli diyaloglar yaşandı. Sevilen sanatçı, daha sonra Seda Sayan ile Nihat Doğan taklitleriyle izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.  Gece Yıldız Tilbe ve Canan Karatay’ın ilginç diyaloglarıyla devam etti.

Yüzlerce kişinin saatler öncesinde doldurduğu Metroport AVM Ramazan Köyü’nde adeta izdiham yaşandı. Sefa Doğanay yaklaşık iki saat süren sahne şovunda eğlenceli taklitleri ve şarkılarıyla izleyenlerin keyifli bir geçirmesini sağladı.

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