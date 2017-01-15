Sefa... "SONUNDA" SİNGLE SAHİBİ OLDU!...

Sahnelerin başarılı ismi ‘’ Sefa ‘’ uzun zamandır üzerinde çalıştığı albüm çalışması öncesinde 3 şarkılık maxi single çalışması ‘’ Sonunda’’ ile müzikseverlere merhaba dedi.

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin bir çok seçkin mekanında yaptığı sahne çalışmaları ile yıllardır gece hayatının zirvesindeki isimlerden olan ‘’ Sefa ‘’ 1 yıldır üstünde çalıştığı albüm çalışması öncesinde 3 şarkıdan oluşan maxi single çalışmasını Sekiz Müzik Yapim etiketi ile piyasaya çıkarttı.



‘Arada Kaldim’ , ‘Ata Sata’ ve ‘’ Caymaya Meyilliyim ‘’ adlı şarkıların söz ve müziklerinde Ebru Elver, Nurhat Şensesli ve Cüneyt Asi Duru gibi isimleri görürken albümün tüm düzenlemeleri Burak Buluç, Mix ve Mastering çalışmaları ise Suat Durmuş tarafından hazırlandı.

İlk önce ve sadece iTunes’da çıkan çalışma, yayınlandığı an itibariyle en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

Ünlü Manken ve Oyuncu Sema Şimşek ile ‘’ Arada Kaldım ‘’ adlı şarkısının video klip çalışması için kamera karşısına geçen sanatçının video klip yönetmenliğini Talat Oflaz üstlendi.

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