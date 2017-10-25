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ŞEHİR TİYATROLARI SAHNELERİNDE ÜCRETSİZ WİFİ DÖNEMİ BAŞLIYOR!..

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ŞEHİR TİYATROLARI SAHNELERİNDE ÜCRETSİZ WİFİ DÖNEMİ BAŞLIYOR!..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan, cadde, park, bahçe, spor ve kültür tesisleri benzeri birçok kamusal alanda “İBB WiFi” ismiyle verilen ücretsiz internet hizmeti, Şehir Tiyatroları sahnelerinde de verilmeye başlıyor

BB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde izleyiciler ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecekler.

Ücretsiz internete bağlanmak isteyen kullanıcılar cihazlarının WiFi’lerini açıp “ibbWiFi” bağlantısını seçtikten sonra gerekli adımları takip ederek interneti kullanabilecekler.

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