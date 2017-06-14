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ŞEKER HASTALARINA MÜJDE!

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ŞEKER HASTALARINA MÜJDE!
2 Haftada 9 Kilo Verin Hem de Diyabete Veda Edin...

BAMYA SUYU MUCİZESİ.. Mucize bamya suyu kürü

Yaşınız büyük olmasına rağmen çok daha küçük yaşlarda görünmek, için yüzünüze bamya suyu sürün. 15 yaş genç bir cilt görünümüne sahip olabilmek için neler yağmanız gerektiğini öğrenin. Sadece 1 hafta gibi çok kısa bir sürede bel ve kalça yağlarınızla vedalaşın. Sorunlu ve varisli bacaklardan kısa sürede kurtulun. Hem de ameliyat gibi cerrahi işlem gerekmekten. 10 günde yaklaşık 12 kiloyu rahatlıkla verin.

Yüksek şeker ise tarihe karışıyor. Çünkü Bamyanın suyu Yüksek şekeri düşürüyor… Kanser hastalıklarını engelleyen, bamyanın bilinmeyen mucizevi faydalarını sizler için bir bir sıralıyoruz.

İşte bamya suyu mucize kürü:

3 adet bamyayı dilimleyin, bir su bardağı suya bırakın. Ağzı kapalı halde bir gece dışarda bekletin.

Kullanımı:

Sabah kahvaltı öncesi bamya suyunu için, 1 gün boyunca kullandığınızda şekeriniz normal seviyelere düşecektir.

İşte bamya suyu ve mucizevi faydaları;

Kalp hastalıklarını ortadan kaldırır: bol lifli bir besin olan bamya, vücutta bulunan metabolik toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kalp krizi riskini en aza indirir. Sindirim sistemi sayesinde tüm zararlı toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırır.

Ülser oluşumunu engeller: ülser hastalığının tedavisinde nemli rol oynayan bamya, sindirim sistemimiz üzerinde bulunan asidi devre dışı bırakır.

Kararaktı önler: göz de oluşan katarakt hastalığını önler gözü korur.

Sindirim sistemini korur: sindirim sitemine büyük faydalar sağlayan bamya, stresi yok ederek depresyonuda azaltmaktadır mide ve bağırsak sorunlarını en aza indirger. Düzenli bir bağırsak çalışması oluşturur.

Bağışıklığı günlendirir: bol c vitaminine sahip yapısı ile bağışıklık sitemini güçlendirmeyi destekler.

Kemikleri sağlamlaştırır: İçeriğindeki K vitamini ile güçlü kemik oluşumunu destekler. Güçlü kemiklere sahip olmak için bol bol tüketilmelidir.

Zayıflatır: lifli yapısı ile diyet listelerinin olmazsa olmaz besinidir. Sindirimimn uzun süre devam etmesini sağlayarak uzun süre tokluk hissi verir.

İdrar söktürür, kabızlığa iyi gelir.

40 gün gibi kıs bir sürede 36 kilo gibi büyük bir kilo kaybına neden olmaktadır. Her gün 1 kilo verdiren bu mucize besin mutlaka diyet listenizde bulunmalıdır.

Bamyanın suyu Yüksek şekeri düşürüyor.

Diyetisyenlerin yeni zayıflama gözdesi olan bamya, 2 haftada yaklaşık 9 kilo kadar kilo kaybettiriyor.

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