  • BIST 87.394
  • Altın 146,348
  • Dolar 3,7509
  • Euro 4,0336
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -13 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Seksenler... AHMET'İN EVİNE HACİZ GELİR!

»
Seksenler... AHMET'İN EVİNE HACİZ GELİR!
TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’da 212. bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak. Dizinin Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 212’inci bölümünde, Ahmet’in evine haciz geliyor.

 Seksenler 212’inci Bölümünde Neler Olacak?

 Kasap Bahtiyar’ın kardeşi Sinan borçlarını ödemediği için, ona kefil olan Ahmet’in başı belaya girer. Ahmet sürekli banka tarafından aranmaktadır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de haciz memurlara eve gelir ve Ahmet’in eşyalarını götürmeye başlar. Eşyaların haczedildiğini gören Gülden’in tepkisi merak konusudur.

 Suat ve Çağatay duvardan duvara halı işine girerler. Çağatay bu halıyı önce kendi evlerine döşetir.

Böylece, mahalleli de Fehmi’yi örnek alıp, evlerine duvardan duvara halı kaplatacaktır. Fehmi’den gizli bir şekilde eve giren bu yenilik, birbirinden komik olayların yaşanmasına sebep olur. Öte yandan Rukiye ise bu halının temizliğini kendine büyük bir dert edinmiştir.

 Gülden ve annesi, seksenli yıllarda bir yenilik olan mayonezin yapımına merak sarar. Funda’nın doğum günü yaklaştığı için Çağatay hediye telaşına girer.

 Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mint Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadir Çöpdemir... EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!..02 Şubat 2017 Perşembe 10:15
  • Armağan Çağlayan... 82 PROGRAM SONRA VEDA ETTİ!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:45
  • Seren Serengil... EVLENMEK İÇİN ZUHAL TOPAL'DA!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:22
  • "Çoban Yıldızı"... ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI, YAYIN İÇİN GÜN SAYIYOR!..01 Şubat 2017 Çarşamba 13:00
  • Survivor 2*17... ÜNLÜLER FİRE VERDİ!01 Şubat 2017 Çarşamba 12:30
  • YENİ DİZİ “ÇOBAN YILDIZI”NIN ÇEKİMLERİ BAŞLADI...31 Ocak 2017 Salı 16:00
  • Bu Şehir Arkandan Gelecek... TEHLİKELİ YAKINLAŞMA!31 Ocak 2017 Salı 14:32
  • Selçuk Yöntem... USTA SANATÇI, KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E VEDA ETTİ.31 Ocak 2017 Salı 13:45
  • No:309... ONUR'UN DÖNÜŞÜ HERKESİ ŞOK EDER!31 Ocak 2017 Salı 13:15
  • Diriliş ‘’Ertuğrul’’... VAKİT ADALET VAKTİ!31 Ocak 2017 Salı 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti