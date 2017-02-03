Seksenler... AHMET'İN EVİNE HACİZ GELİR!

TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’da 212. bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak. Dizinin Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 212’inci bölümünde, Ahmet’in evine haciz geliyor.

Seksenler 212’inci Bölümünde Neler Olacak?

Kasap Bahtiyar’ın kardeşi Sinan borçlarını ödemediği için, ona kefil olan Ahmet’in başı belaya girer. Ahmet sürekli banka tarafından aranmaktadır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de haciz memurlara eve gelir ve Ahmet’in eşyalarını götürmeye başlar. Eşyaların haczedildiğini gören Gülden’in tepkisi merak konusudur.

Suat ve Çağatay duvardan duvara halı işine girerler. Çağatay bu halıyı önce kendi evlerine döşetir.

Böylece, mahalleli de Fehmi’yi örnek alıp, evlerine duvardan duvara halı kaplatacaktır. Fehmi’den gizli bir şekilde eve giren bu yenilik, birbirinden komik olayların yaşanmasına sebep olur. Öte yandan Rukiye ise bu halının temizliğini kendine büyük bir dert edinmiştir.

Gülden ve annesi, seksenli yıllarda bir yenilik olan mayonezin yapımına merak sarar. Funda’nın doğum günü yaklaştığı için Çağatay hediye telaşına girer.

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mint Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak.