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Seksenler... ÇAĞATAY KIZ KAÇIRIYOR!

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Seksenler... ÇAĞATAY KIZ KAÇIRIYOR!
Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 21 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da 210.bölmüyle TRT 1 ekranında olacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 21 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Dizinin Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 210. bölümünde, Çağatay Kız kaçırıyor.

Seksenler 210. Bölümünde Neler Olacak?
Ailesi tarafından sevmediği biriyle evlendirilmek istenen Funda, görücüler istemeye gelince çareyi evden kaçmakta bulur. Funda, Çağatay’ın evine sığındığında, başta Fehmi olmak üzere herkes büyük bir şaşkınlık yaşar.

Funda ve Çağatay’ın bundan sonraki hayatı merak konusudur. Öte yandan Ahmet ve Gülden’in evi böceklenir.

Gülden evi ilaçlatmak istemektedir ancak bunun için önce Ahmet’i ikna etmesi gerekiyordur. Rukiye resim konusunda gün geçtikçe kendini daha çok geliştirirken, bu sefer Fehmi’nin resmini çizmesi birbirinden komik anların yaşanmasına sebep olur.

Fehmi ise sağlıklı beslenme konusunda oldukça zorlanmaktadır. Nazlı’ya umutsuz bir şekilde âşık olan Niyazi, Nazlı’ya bir arkadaşının yanında iş bulur. 

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mint Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 21 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak.

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