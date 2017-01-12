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Seksenler... FEHMİ BABA'NIN HASTALIĞI KORKUTUYOR!

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Seksenler... FEHMİ BABA'NIN HASTALIĞI KORKUTUYOR!
Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da 209.bölmüyle TRT 1 ekranında olacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Dizinin Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 209. bölümünde, Fehmi Baba’nın hastalığı mahalleliyi korkutacak.

 Seksenler 209. Bölümünde Neler Olacak?

 Evde aniden fenalaşan Fehmi Baba'yı hastaneye götürürler. Rukiye, merakla Fehmi’nin hastaneden dönmesini beklerken, Fehmi’yi sinirlendirip hastalanmasına sebep olanın her zamanki gibi Seyfi olduğu ortaya çıkar.

Yüksek tansiyonu olan Fehmi’nin beslenmesine dikkat etmek ve onu Seyfi’den mümkün oldukça uzak tutmak gerekmektedir. Fehmi diyet yapmakta oldukça zorlanır fakat onun sağlığını düşünen ailesi pes edecek gibi değildir.

Öte yandan Funda ile evlenmek isteyen doktorun mahalleden ev almasını engellemeye çalışan Çağatay’ı kötü bir sürpriz beklemektedir. Gülden, Ahmet’in bazı kıyafetlerini beğenmemektedir ve onları Ahmet’ten gizli bir şekilde eskiciye verir.

Ahmet kıyafetlerini mahalleden insanların üzerinde görünce büyük bir şok yaşarken, Gülden’in evde bulduğu bir mektup ortalığı karıştırır.

 

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