Seksenler... MAHALLEDE FUTBOL TAKIMI KURULUYOR!

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 23 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’da 207.bölmüyle TRT 1 ekranında olacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Belediye Başkanı Mustafa öncülüğünde, Çınaraltı Mahallesi’nde tekaüt futbol takımı kurulur. Mustafa’nın en büyük destekçisi, Eski Bucasporlu Kahveci Mesut olur.

Mahalleli Mesut öncülüğünde antrenmanlara başlar, Seyfi de takıma girmek isteyince birbirinden komik anlar yaşanır.

Öte yandan Ahmet, ikinci kez baba olmak istemektedir. Gülden ise ikinci çocuk fikrine asla sıcak bakmaz. Aslı’nın bir kardeşi olsun isteyen Ahmet, Gülden’i ikna edebilecek midir?

Çağatay ve Funda ilişkisi bir kez daha sarsılır! Damat olarak Çağatay’ı istemeyen aile, kızlarına kısmet olarak doktor oğulları olan iyi bir aile ile görüşmeye başlar. Bu haberi öğrenen Çağatay sinirden küplere biner.

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak.