  • BIST 77.209
  • Altın 127,771
  • Dolar 3,5096
  • Euro 3,6694
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..

Seksenler... MAHALLEDE FUTBOL TAKIMI KURULUYOR!

»
Seksenler... MAHALLEDE FUTBOL TAKIMI KURULUYOR!
Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 23 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’da 207.bölmüyle TRT 1 ekranında olacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler yeni bölümü ile ekrana geliyor.

 Belediye Başkanı Mustafa öncülüğünde, Çınaraltı Mahallesi’nde tekaüt futbol takımı kurulur. Mustafa’nın en büyük destekçisi, Eski Bucasporlu Kahveci Mesut olur.

Mahalleli Mesut öncülüğünde antrenmanlara başlar, Seyfi de takıma girmek isteyince birbirinden komik anlar yaşanır.

 Öte yandan Ahmet, ikinci kez baba olmak istemektedir. Gülden ise ikinci çocuk fikrine asla sıcak bakmaz. Aslı’nın bir kardeşi olsun isteyen Ahmet, Gülden’i ikna edebilecek midir?

 Çağatay ve Funda ilişkisi bir kez daha sarsılır! Damat olarak Çağatay’ı istemeyen aile, kızlarına kısmet olarak doktor oğulları olan iyi bir aile ile görüşmeye başlar. Bu haberi öğrenen Çağatay sinirden küplere biner.

 Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cesur Yürek... ÖMER İNTİKAM PEŞİNDE!22 Aralık 2016 Perşembe 12:35
  • Aşk ve Mavi... SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!22 Aralık 2016 Perşembe 11:40
  • Sevda Kuşun Kanadında... ZAFER ŞİFRELİ MESAJIN PEŞİNDE!22 Aralık 2016 Perşembe 10:49
  • Cansu Taşkın... EVLİ İŞ ADAMINDAN AHLAKSIZ TEKLİF!..21 Aralık 2016 Çarşamba 18:15
  • Umuda Kelepçe Vurulmaz... İNCİ VURULUR!21 Aralık 2016 Çarşamba 13:00
  • "Fı Çı Pı"... DEV KADRO ÇEKİMLERE HAZIR!..21 Aralık 2016 Çarşamba 11:45
  • Zuhal Topal'la... PASCAL NOUMA KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYDU!21 Aralık 2016 Çarşamba 10:13
  • Yeter... FİNAL GÜNÜ GELDİ!21 Aralık 2016 Çarşamba 09:31
  • ESRA EROL KİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ?20 Aralık 2016 Salı 21:07
  • No:309... LALE ONUR'UN GÖNLÜNÜ ALABİLECEK Mİ?20 Aralık 2016 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti