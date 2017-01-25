Seksenler... MAHALLEDE HIRSIZ PANİĞİ!

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da 211.bölmüyle TRT 1 ekranında olacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga’nın yer aldığı TRT 1’in efsane dizisi Seksenler 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Dizinin Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 211. bölümünde, Çınaraltı Mahallesi’nde hırsız paniği yaşanıyor.

Seksenler 211. Bölümünde Neler Olacak?

Çınaraltı Mahallesi’ne dadanan bir hırsız, mahallelinin korkulu rüyası olur. Hırsız önce kasap Bahtiyar’ın evine girer ve Bahtiyar’ın evini soyup soğana çevirince, herkes büyük bir panik yaşar.

Ahmet ve Gülden’in evi ilaçlanınca, Ahmet ve ailesi baba evine gelir. İlacın etkisi geçene kadar Fehmi ve Rukiye’nin evinde kalacak olan aileyi büyük bir şok beklemektedir.

Hırsız bu sefer de Ahmet ve Gülden’in evine girecektir. Fehmi ve Rukiye ise torunları Aslı’ya yoğun ilgi gösterince, Gülden bu durumdan biraz sıkılır.

Çağatay ve Nazlı, babaları Fehmi’ye hediye olarak bir çift spor ayakkabı alır. Amaçları, Fehmi’nin yürüyüş yapıp daha sağlıklı yaşamasıdır. Ancak bugüne kadar hiç spor ayakkabı giymeyen Fehmi, bu hediyeyi biraz garipseyecektir.

Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mint Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında olacak.