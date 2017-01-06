Seksenler... UÇAK YOLCULUĞU HEYECANI!

TRT 1’in hem enerjik, hem nostaljik hem de komik dizisi Seksenler, yeni yılın ilk bölümü ile 7 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de 208. bölümüyle TRT 1 ekranında olacak.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, İlker Ayrık, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin bu bölümünde uçak yolculuğu heyecanı yaşanıyor.

Seksenler’in 208. Bölümünde Uçak Yolculuğu Heyecanı Yaşanıyor!

Ahmet, Gülden’in kuzeninin Ankara’daki düğününe araba ile gitmek isterken, Gülden çocukla araba yolculuğunun zor olduğunu düşünür ve uçakla gitme konusunda ısrar eder.

Gülden’in ısrarlarına, Necla Hanım da katılınca Ahmet herkese uçak bileti almak zorunda kalır. İlk defa uçağa binecek olan aileyi büyük bir heyecan sarar.

Ahmet’lerin Ankara’ya uçakla gidecek olması Çınaraltı Mahallesi’nde de büyük ses getirir. Rukiye ise oğlu ve torunu uçağa bindiği için oldukça endişelidir.

Öte yandan ailesi Funda’yı doktor çocukla evlendirmek istemektedir. Doktor, Çınaraltı mahallesinden ev bakarken, Çağatay’ın emlakçısına uğrar. Çağatay doktora mahalleden bir ev bulmak için oldukça çabalar.

Çünkü kazandığı komisyonla Funda ile bir yuva kurma hayali peşindedir. Gece gündüz yoğun bir tempoda pastanede çalışan Şahin bu duruma isyan eder ve iş yavaşlatma eylemi yapınca bir birinden komik anlar yaşanır.

Seksenler, 7 Ocak 2016 Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.