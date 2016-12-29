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Seksenler... YENİ YIL HEYECANI!

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Seksenler... YENİ YIL HEYECANI!
Senaryosunu Murat Aras ve Birol Güven’in kaleme aldığı, Bora Tekay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve MinT Yapım tarafından hazırlanan Seksenler, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’da 208.bölmüyle TRT 1 ekranında olacak.

               HOŞ GELDİN 1987

               Çınaraltı mahallesi haftalardır çok özel bir geceye hazırlanmaktadır. Yılbaşı gecesi için dönemin yeni modası Abant’a gitme planları yapan mahalleli, günün sonunda Fehmi’nin sözleriyle kendine gelir. “ En iyi yılbaşı evde kutlanan yılbaşıdır.”

Fehmi gün boyu yılbaşı alışverişi yapar. Muz, mandalina, portakal, cevizli sucuk, salam, fındık, fıstık, şam fıstığı gibi evde çok da bol yenmeyen ürünlerle yılbaşına özel çok güzel bir sofra hazırlanır. Ana yemek tavuktur.

Mahalleli Fehmi ve Rukiye’nin evinde toplanır. Fehmi’nin büyük ailesi TRT ekranının karşısındaki yerini alır, yemekler yenir, şarkılar söylenir, danslar edilir. Fehmi’nin torunu gelir, torun geldiği için sobaya daha çok kömür atılır, her anlamda çok sıcak bir gece yaşanır.

Sobadan şikayet eden aile fertleri Fehmi’den sert tepki görür. O gece TRT’de yayınlanan özel eğlence programında ekrana çıkan tüm sanatçılara eşlik edilir. Nejat Alp, Sezen Aksu, MFÖ, Hülya Avşar, Yıldırım Gürses, Burhan Çaçan, Sümer Ezgü, Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek, Mustafa Sağyaşar, Nilüfer, Ünal Narçın gibi bir birinden önemli sanatçıları izlemek için herkes  yılbaşı gecesinde televizyonun başındaki yerlerini alır.

Yılbaşı gecesine Rukiye ve Necla hanımın tavuk-hindi mücadelesi de damga vurur. Rukiye yılbaşı sofrası için çok lezzetli bir tavuk hazırlarken, Necla hanımın hindisi bir türlü pişmeyince bir birinden komik anlar yaşanır.

Tüm mahallelinin beklediği en büyük an ise, Zeki Müren’in şarkılarıyla yeni yıla girecekleri andır. 1986’yı 1987’ye bağlayan gece tüm nostaljisiyle günümüze taşınır. 

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