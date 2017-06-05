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SEKSENLER’İN “SUSMUŞ”UNDAN ŞARKI SÜRPRİZİ!

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SEKSENLER’İN “SUSMUŞ”UNDAN ŞARKI SÜRPRİZİ!
Ekranların efsane dizisi Seksenler’de altı sezon boyunca “Susmuş” karakterine hayat veren Aydın Sarman, müzik adamı kimliği ile sevenlerine sürpriz yaptı.

 Aydın Sarman, suskunluğunu  geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunduğu, sözü ve bestesi kendisine ait  olan “Derdim Kendimle” adlı şarkısı ile bozdu.

Şimdiye kadar hit olmuş bir çok şarkıya; film, dizi ve reklam müziğine  imza atan Aydın Sarman, single çalışmasının hemen ardından kendi şarkılarından oluşan “Susmayan Şarkılar” adlı albümünü de yaz aylarında müzikseverlerin beğenisine sunacak.

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Efsane dizi Seksenler’in fenomen karakterlerinden “Susmuş” a altı sezon boyunca hayat veren Aydın Sarman, suskunluğunu bozdu.

Müzik adamı kimliğiyle sevenlerine sürpriz yapan Sarman, sözü ve bestesi kendisine ait olan “Derdim Kendimle” adlı  şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu olan ve şimdiye kadar  bir çok hit şarkıya; film, dizi ve reklam müziğine  imza atan Sarman, ilk şarkısı ile sevenlerinden tam not aldı.

“BU HEYECANIN TARİFİ YOK!”

Şarkısının gördüğü ilgiden bir hayli mutlu olduğunu belirten Sarman “ Herkes beni  “Susmuş” olarak tanıyor; ama benim asıl işim müzisyenlik.

Yıllardır işin mutfağında yer aldım. Şimdi ise kendi şarkılarımı, kendi sesimle müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını  yaşıyorum. Bu heyecan bambaşka ve tarifi yok.” dedi.

Müzik dünyasında besteci ve aranjör kimliği ile tanınan, şimdiye kadar bir çok ünlü ismin albümünü hazırlayan  Aydın Sarman, “single”ın ardından  yıllardır beklettiği kendi şarkılarından oluşan  ve “Susmayan Şarkılar” adını verdiği  albümünü de önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşturacak.

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