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SEKTÖRÜN YENİSİ “YARA BANDI”!

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SEKTÖRÜN YENİSİ “YARA BANDI”!
Dijital Yayınların Ses Getirmeye Başladığı Son Dönemde, İddialı Bir İnternet Dizisi: “Yara Bandı” Geldi...

Sadece youtube’da izlenebilecek dizi, hayatta alınacak intikamı olan 3 genç adamın hikayesini konu alıyor.

Dizi, büyük aşklarından ayrılmak zorunda olan 3 kişinin “Yara Bandı” adını verdikleri intikam operasyonunu anlatıyor. Yapımcılığını Türkiye’nin ilk dijital şöhret ajansı Unite Ad’nin üstlendiği projenin senaryosu, kurgusu ve yönetmenliği Sercan Kılınç’a ait.

Başrollerini Sercan Kılınç, Emre Keskin, Gökhan Yıldırım ve Sergen Deveci’nin paylaştığı “Yara Bandı” 16 Haziran Cuma günü 21:00’da youtube’da online!

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