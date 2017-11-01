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Selami Şahin... İSTANBUL VE KIBRIS'TA 3 GÜN ÜST ÜSTE KONSER!..

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Selami Şahin... İSTANBUL VE KIBRIS'TA 3 GÜN ÜST ÜSTE KONSER!..
Türk müziği denilince akla gelen ilk isimlerden Selami Şahin, üç gün üst üste İstanbul ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerde hayranlarıyla buluştu.

Perşembe akşamı If Performance Hall Ataşehir Sahnesi'nde ve Cuma akşamı Nossa Costa Ataköy Marina'da dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren sanatçı, mekanları tıklım tıklım dolduran seyircilere eşsiz konser deneyimi yaşattı.

Cumartesi akşamı ise Kıbrı'ta sevenleriyle ile buluşan duayen isim Selami Şahin, içten yorumu ve sahnede bitmeyen enerjisi ile tüm şarkılarını dinleyiciler ile hep bir ağızdan seslendirdi.   

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması !  

Usta sanatçı, sahneye 10. Yıl Marşı eşliğinde çıkarak, müzikseverlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı : '' Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirası cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun. '' sözleriyle kutladı.  

 

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