Selami Şahin... İSTANBUL VE KIBRIS'TA 3 GÜN ÜST ÜSTE KONSER!..

Perşembe akşamı If Performance Hall Ataşehir Sahnesi'nde ve Cuma akşamı Nossa Costa Ataköy Marina'da dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren sanatçı, mekanları tıklım tıklım dolduran seyircilere eşsiz konser deneyimi yaşattı.

Cumartesi akşamı ise Kıbrı'ta sevenleriyle ile buluşan duayen isim Selami Şahin, içten yorumu ve sahnede bitmeyen enerjisi ile tüm şarkılarını dinleyiciler ile hep bir ağızdan seslendirdi.