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Selami Şahin...'SİZ VARSANIZ, BENDE VARIM!!

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Selami Şahin...'SİZ VARSANIZ, BENDE VARIM!!
BVS Group’a ait Nossa Costa’da unutulmayan şarkıların ünlü bestecisi ve yorumcusu Selami misafirleriyle buluştu.

BVS Group bünyesinde sahne almaktan mutluluk duyan sanatçı en güzel performanslarını ve anılarının burada olduğunu söyledi

Sanatçı sahneye “Seninle Başım Dertte” parçası ile çıkarak misafirler eşliğinde birlikte söyledi.

52 yıldır sahne olan büyük usta “Yıllardır Selami Şahin varsa sizin sevginiz için vardır, ne kadar şarkım varsa seslendireceğim hakkınızı ödeyemem Allah sizi başımdan eksik etmesin, iyi ki varsınız sizin için canımı veririm ” sözleri ile misafirleri ile ne kadar gurur duyduğunu tekrar tekrar dile getirmiştir.

Sanatçı kendi bestelerine yer verdiği sahne de her kelimesinin değerli ve ayrı hikayesi olduğunu şarkılarını seslendirmeden önce ise o anı tekrar yaşadığını belirttiğini dile getirdi.

Sanatçı iki saat süren sahne performansında “Sen Sevdalı Ben Belalı” parçası ile sonlandırarak , misafirlerin coşkulu alkışları eşliğinde sahnesini bitirdi.

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