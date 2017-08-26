Selda Bağcan... REMİKSLERİNİN ALBÜMÜ RAFLARDA!

Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösterilen Selda Bağcan’ın "Selda Bağcan Remix" albümü raflarda...

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan’ın, hiçbir kategoriye girmeyen eşsiz sesi ve benzersiz yorumu “Selda Bağcan Remix” albümünde elektronik müzik ile buluşuyor.

Son yıllarda özellikle Mikonos gibi tatil cennetlerinde sıkça çalınan Selda Bağcan remiksleri, dünyanın her yerinde hem sanatçının hayranlarından, hem de Bağcan’ı keşfeden yeni nesil dinleyicilerden muhteşem tepkiler alıyor.

Gördüğü yoğun ilgi sonunda dünyaca ünlü DJ’ler tarafından remikslenen şarkılarını yayınlamaya karar veren Bağcan, DJ’lerle anlaşma yaparak “Selda Bağcan Remix” albümünü çıkarttı.

Türkiye’den ve yurt dışından uluslararası prodüktör ve DJ’lerle işbirliğine imza attığı albüm serisinin ilkinde efsanevi sanatçının; “Kâtip Arzuhalım”, “Gesi Bağları”, “Dam Üstüne Çul Serer”, “Gine Haber Gelmiş”, “İnce İnce”, “Nem Kaldı”, “Yanyana Olunca Güzel” gibi kültleşmiş Bağcan parçalarının remiksleri yer alıyor.

Süpervizörlüğünü Onur Özışık ile İpek İpekçioğlu’nun yaptığı 10 şarkılık Selda Bağcan Remix” albümü; Majör Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde ve dijital müzik platformlarında...