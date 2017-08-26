  • BIST 109.755
  • Altın 143,021
  • Dolar 3,4410
  • Euro 4,0896
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Selda Bağcan... REMİKSLERİNİN ALBÜMÜ RAFLARDA!

»
Selda Bağcan... REMİKSLERİNİN ALBÜMÜ RAFLARDA!
Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösterilen Selda Bağcan’ın "Selda Bağcan Remix" albümü raflarda...

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan’ın, hiçbir kategoriye girmeyen eşsiz sesi ve benzersiz yorumu “Selda Bağcan Remix” albümünde elektronik müzik ile buluşuyor.

Son yıllarda özellikle Mikonos gibi tatil cennetlerinde sıkça çalınan Selda Bağcan remiksleri, dünyanın her yerinde hem sanatçının hayranlarından, hem de Bağcan’ı keşfeden yeni nesil dinleyicilerden muhteşem tepkiler alıyor.

Gördüğü yoğun ilgi sonunda dünyaca ünlü DJ’ler tarafından remikslenen şarkılarını yayınlamaya karar veren Bağcan, DJ’lerle anlaşma yaparak “Selda Bağcan Remix”  albümünü çıkarttı. 

Türkiye’den ve yurt dışından uluslararası prodüktör ve DJ’lerle işbirliğine imza attığı albüm serisinin ilkinde efsanevi sanatçının; “Kâtip Arzuhalım”, “Gesi Bağları”, “Dam Üstüne Çul Serer”, “Gine Haber Gelmiş”, “İnce İnce”, “Nem Kaldı”, “Yanyana Olunca Güzel” gibi kültleşmiş Bağcan parçalarının remiksleri yer alıyor.

Süpervizörlüğünü Onur Özışık ile İpek İpekçioğlu’nun yaptığı 10 şarkılık Selda Bağcan Remix” albümü; Majör Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde ve dijital müzik platformlarında...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mithat Can Özer... YEPYENİ BİR "KARA SEVDA"!25 Ağustos 2017 Cuma 14:00
  • Nejat Çarkacı... RENAGARENK KIPIR KIPIR BİR YAZ KLİBİ!..25 Ağustos 2017 Cuma 13:30
  • Sibel Tüzün... BİKİNİ VE MAYOLU KLİP VE ALBÜM TANITIM!25 Ağustos 2017 Cuma 09:30
  • Lara... NASIL ZAYIFLADI?24 Ağustos 2017 Perşembe 18:45
  • Mabel Matiz...İZMİR'DE İZDİHAM, 80 BİN'DEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ!...24 Ağustos 2017 Perşembe 18:30
  • Hakan Altun... AŞK İSYANI!24 Ağustos 2017 Perşembe 18:15
  • Sıla... İZMİR'DE SEYİRCİ REKORU!..24 Ağustos 2017 Perşembe 18:00
  • Murat Dalkılıç & Oğuzhan Koç... AŞİNAYIZ DEDİ!24 Ağustos 2017 Perşembe 17:00
  • Zeytinli Rock Festivali... YARIM ASIRLIK MOĞOLLAR'DAN EFSANE PERFORMANS!..24 Ağustos 2017 Perşembe 16:45
  • İlhan İrem... HAYRANLARINA MÜJDE!23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti