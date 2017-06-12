Selin İmer... İLK KEZ KONUŞTU!..

Mustafa Ceceli ile evlilik planları yapan Selin İmer'den ilk açıklama sosyal medyasından geldi...

Evlilik planları yaptığı Mustafa Ceceli ile ortak dostu olan Ahmet Hulusi'nin tweet'ine yanıt yazan Selin İmer, sosyal medya sayfasından 'Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkmak gibi iyi bir huyu vardır' sözünü paylaşarak yuva yıkan kadın suçlamalarına da yanıt vermiş oldu.

Mustafa Ceceli’yle yaşadığı yasak aşk nedeniyle gündeme oturan Selin İmer, suskunluğunu Twitter hesabından bozdu. Ceceli ile İslam ile ilgili çalışmalarıyla tanınan ve şeyh olmadığını vurgulayan Ahmet Hulusi’nin iletisini paylaşan sosyetik güzel İmer, “Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkmak gibi iyi bir huyu vardır” sözünü paylaştı.

Ceceli’nin eski eşi Sinem Ceceli’den ayrılmasının ardından daha bir hafta geçmeden birlikte olduğunu duyurduğu İmer’in bu paylaşımına bir takipçi tepki verdi: “Sizin gerçekleriniz toplumda ahlaksızlık olarak görünüyor. Bilmem farkında mısın?”

KONSER LİSTESİNİ ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre; özel hayatındaki kaos sonrası konser vetosu yediği söylenen Ceceli, geçtiğimiz Cuma günü “Nerede kalmıştık?” diyerek, 10 konserlik liste yayınlamıştı. Boşanma sonrası ilk konserini yarın Düzce’de verecek olan Ceceli’nin bu listeyi sayfasından kaldırdırması şaşırttı.