Selin Şekerci... 'BABAMI TANIMIYORUM!'

‘Çoban Yıldızı’ dizisinin Zühre’si Selin Şekerci özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün röportajı:

Babamı tanımıyorum. Annemle babam geçimsizlik yüzünden ayrılmışlar. Beş yaşından sonra babamı görmedim. Bu yüzden ‘baba' kelimesi bana hep uzak oldu. Babalar Günü bu nedenle benim için pek bir şey ifade etmiyor.

Küçük yaşından beri annesiyle tarlada çalışan, lise mezunu, inandığı şeyin peşinden koşan, isyankar ve masum bir kız olan Zühre karakteriyle izlediğimiz Selin Şekerci'yle buluştuk… Şekerci'yle, Yeniköy sırtlarında set olarak kullanılan şahane çiftlik evinde dizinin sezon finali çekilirken konuştuk. Güzel yıldızla, Most Production'un imzasını taşıyan ve Fox'ta yayınlanan başarılı dizisi ‘Çoban Yıldızı'nı, yaz tatilini, bayramı ve kadına şiddeti konuştuk.

– ‘Çoban Yıldızı'nda sezon finali yapıldı. Hayranların ise yasta… Bu konuda ne diyeceksin?

Harika bir ekiple güzel bir sezon geçirdik. Çok çalıştık ama izleyicilerden karşılığını aldık. Yani bu tatili hak ettik. Bu ara, yeni sezona güzel bir başlangıç yapabilmek için iyi bir mola olacak.



– Zühre ile Seyit (Şükrü Özyıldız)'in yaşadığı gibi bir aşk ister misin, yoksa “Bu bana ağır gelir” mi dersin?

Zühre ve Seyit'in aşkı neredeyse imkansız. Güzel bir aşk ama benim tercihim huzurlu ve dingin bir aşk. Her bölüm yayınından sonra, bu zorlu aşkla ilgili binlerce mesaj aldık. Herkes, Seyit ve Zühre aşkının televizyon tarihinin unutulmaz aşkları arasındaki yerini aldığını söylüyor. Bu çok güzel bir olay. Adımın ekran tarihine geçecek bir aşkla anılması bana gurur verir.

– Dizi izleyicisi, Zühre karakteriyle çarpıcı bir oyunculuk sergilediğini söylüyor. Rolüne nasıl hazırlandın?

Spesifik bir hazırlık durumu yok ama ben her şeyi çok fazla gözlemlerim. Artık bu bir refleks haline geldi. Oyunculuk anlamında en çok beslendiğim şey aslında müzik. Kulağımda hep bir şey çalar ve o fon müziğiyle birlikte seyrederim her şeyi. Rollere de genelde böyle hazırlanırım ve karakteri ortaya çıkartırım. Ancak Zühre çok farklı ve bana sabretmeyi öğreten bir karakter.

Seslerini duyuramayan bunun için bilemediğimiz ve el uzatılamayan sayısız Zühre var…

Küçükken iri gözlerim dalga konusu olurdu

– İri gözlü olmanın avantajlı olduğu söylenir ve bu insanlar için “Türkan Şoray gözlü” derler. Peki bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

Küçükken iri gözlerim dalga konusu olurdu ama bu, zamanla değişti. Bu kadar belirgin bir özelliğiniz varsa bundan kaçamıyorsunuz. Gözlerimin bir gün avantaj olabileceğini hiç düşünmedim.

Kadına şiddet konusunda farkındalığın artması lazım

– Sen kentlisin, Zühre ise köylü kızı… Ortak noktalarınız var mı?

Zühre'yle en belirgin olan ortak yanımız ikimizin de cesur ve gözü kara olmamız.

– Zühre gibi zorla evlendirilmeye çalışılan kızlarımıza vereceğin tavsiyeler var mı?

Umutlu olsunlar, her şeye rağmen hayata tutunsunlar ve kendileri olabilmeleri için mücadele etsinler.

– Kadına şiddet konusunda bir mesaj versen neler söylersin?

Bu sorunun çözümü için kadın platformlarının daha etkin olması ve bu konudaki kanuni cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Farkındalığın artması lazım.



– ‘Çoban Yıldızı'nda seni en çok zorlayan sahne hangisiydi?

Gizli geçit sahnesinde çok zorlandım. Üzerimde gelinlikle, inanılmaz derecede dar dehlizlerden geçtim. İnsan boyunun üçte biri kadar, daracık yerlerdi. Yönetmenimiz Muratcan önce kendi dehlizlere girip kamerayı kurduğunda bana cesaret vermeseydi bunu asla başaramazdım.

Trafik kazası baleyi bıraktırdı

– Oyunculuk aşkı yüreğine ilk olarak nasıl düştü?

Sekiz yaşına kadar bale yaptım, geçirdiğim trafik kazası sonrası baleyi bırakmak zorunda kaldım. Annemin tiyatro kursuna gitmemi önermesiyle oyunculuk serüvenim başladı. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda, ardından Devlet Tiyatrosu'nda yer aldım. Televizyonla tanışmam bağlı olduğum cast ajansından gelen bir teklifle gerçekleşti. Artık oyunculuk dışında bir iş yapamam diye düşünüyorum.