Selin Şekerci... EMİNE ERDOĞAN'DAN NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?..

Oyuncu Selin Şekerci, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında söylediklerinden ötürü özür mesajı yayımladı.

Kaynak / Hürriyet Haber

Dizi oyuncusu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan özür diledi.

Şekerci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Emine Erdoğan'ın hayatının konu alınacağı bir film için alaycı bir tweet atmıştı.

Şekerci bunun üzerine Emine Erdoğan'dan özür dileyen paylaşımlarda bulundu.

Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.