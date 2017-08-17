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Selma Güneri... HASTALIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

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Selma Güneri... HASTALIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Selma Güneri son zamanlarda hakkında çıkan ‘’göğüs kanserine yakalandı’’ haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Selma Güneri ‘’Bir sene önce geçirdiğim ve atlattığım bir rahatsızlık yeni bir habermiş gibi yansıtılıyor. Göğsümden çok küçük bir kist alındı ve kısa bir tedavinin ardından son buldu. ‘’ diyerek şu an sağlık sorununun olmadığını dile getirdi.

Sanatçı; Kansere yakalanmasının ardından Yusuf Sezgin ile dargınlıklarının son bulduğu ile ilgili yazılanlara ise; ‘’Yusuf Bey ile hiçbir zaman dargın olmadık. Her zaman sık sık bir araya geldik ve geliyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu değil.’’ dedi.

Sağlığının çok iyi olduğunu dile getiren sanatçı, şu sıralar yazlığında dinlendiğini ve yakında bir sinema projesinde yer alacağını söyledi.

Kaynak: hurriyet.com.tr
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