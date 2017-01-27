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Sema Apak... SURVİVOR ONUN İÇİN BEYAZ BİR SAYFA MI?

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Sema Apak... SURVİVOR ONUN İÇİN BEYAZ BİR SAYFA MI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de mücadele eden isimlerden Sema Apak'ın 11 yıllık eşi Eşref Apak'la olan evliliğini noktaladığı ortaya çıktı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda evli olarak temsil eden ilk sporcular olan Sema Apak ve Eşref Apak'ın arasını iddiaya göre kumar bozdu.

YUVAYI KUMAR YIKTI İDDİASI

Survivor 2017'de şampiyonluk mücadelesi veren atlet Sema Apak'ın yarışmaya gitmeden önce eşi Eşref Apak'tan boşandığı ortaya çıktı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de mücadele eden isimlerden Sema Apak'ın 11 yıllık eşi Eşref Apak'la olan evliliğini noktaladığı ortaya çıktı. Türkiye'yi olimpiyatlarda evli olarak temsil eden ilk sporcular olan Sema Apak ve Eşref Apak'ın arasını iddiaya göre kumar bozdu.

Milli sporcu olarak hayatına devam eden ve bir erkek çocukları bulunuyor.

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