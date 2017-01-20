Semiha Berksoy... BİLİNMEYEN ESERLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR!

Serginin açılış davetinde sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi.

Çok yönlü bir sanatçı olan Semiha Berksoy’un hiç bilinmeyen yönleri ve desenleri, Odeabank ve Galerist işbirliği ile hem kitap hem de sergiye dönüştü. “Semiha Berksoy: Catalogue Raisonné” kitabının lansmanına paralel olarak O’Art’ta açılan “Aşk’la, Semiha Berksoy” sergisi 18 Mart’a kadar izlenebilecek. Ayrıca sergi boyunca sanatçının bilinmeyen yönleri ve sanatçının kızı Zeliha Berksoy, Bedri Baykam, İlber Ortaylı gibi alanında duayen isimler tarafından anlatılacak.

Semiha Berksoy’un daha önce hiç sergilenmemiş desenlerinin yer aldığı “Aşk’la, Semiha Berksoy”sergisi, Odeabank’ın desteğiyle Galerist Yayınları’ndan çıkan ve Semiha Berksoy’un bilinen tüm yapıtlarını içeren “Semiha Berksoy: Catalogue Raisonné” kitabının tanıtımına paralel olarak 19 Ocak’ta özel bir davetle O’Art’ta açıldı.

Serginin açılış davetinde sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya ve eşi Özlem Özkaya’nın yanı sıra Semiha Berksoy’un kızı tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy, ressam Bedri Baykam, oyuncu Tamer Levent, spiker Gülgûn Feyman ve küratör Levent Çalıkoğlu’nun katıldığı kokteylde ünlü sanatçının kendi sesinden anlatımları da yer aldı.

Sanatçının aşkı farklı biçimlerinde merkeze aldığı resim ve desenlerinin bir araya geldiği ‘Aşk’la, Semiha Berksoy’ sergisi, sesin, aryanın, sözün, mizansenin aktığı damardan beslenen resimleri ile Berksoy’un yaşamı ve sanatınının kaynağı olarak aşkın tutkulu dışavurumunu sanatseverlerle paylaşıyor.

Kitabın editörlüğünü de üstlenen Derya Yücel küratörlüğünde düzenlenen sergi boyunca Semiha Berksoy’un hayatı ve sanatı, halka açık konuşmalarla anlatılacak. İlki 11 Şubat 2017 Cumartesi tarihinde İlber Ortaylı, Zeliha Berksoy, Bedri Baykam ve Melih Güneş’in katılımıyla düzenlenecek konferansın ikinci serisi 4 Mart 2017 Cumartesi tarihinde Derya Yücel, Evrim Altuğ ve Esra Aliçavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek.

“Aşk’la, Semiha Berksoy” sergisi, 18 Mart’a kadar O’Art’da izlenebilir.

Semiha Berksoy Hakkında:

2004 yılında kaybettiğimiz, yüksek dramatik soprano, ressam, şair, aktris, performans sanatçısı Semiha Berksoy, sanatın farklı alanları arasında kendiliğinden ve samimi bir ilişki kurmaya yönelik tavrı, yaşama ve yaratma biçimiyle öncü kimliği, hiç eksilmeyen heves ve coşkusu, sanatını sürekli kılma direnci ile benzersiz bir sanatçıdır. Tüm sanatların birliği “Gesamtkunstwerk”in Türkiye’deki erken öncüsü olan Semiha Berksoy, lirik, dramatik ve melankolik resimlerinde göze çarpan özgün figürasyonu, öznel ikonografisi ve özgür biçimi ile öz-yaşamını resimleri aracılığıyla bir mitolojiye dönüştürmüştür. Sanata, operaya, tiyatroya, resme, doğaya, canlılara ve ona ilham veren insanlara karşı beslediği aşk, Semiha Berksoy’un dünyasını yansıtan resimlerinin en belirgin haresi olmuştur.