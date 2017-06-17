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Seni Kimler Aldı... ÇAMAY KONAĞINA SÜRPRİZ MİSAFİR!

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Seni Kimler Aldı... ÇAMAY KONAĞINA SÜRPRİZ MİSAFİR!
Yapımcılığın Pastel yapımın yaptığı, Seni Kimler Aldı 8. bölümü ile 18 Haziran Pazar akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında.

8.Bölüm Özeti:

Aynur’un korkunç şüpheleri vardır. Bütün oklar Ceren’e yönelmiştir. Bu şüpheleri gidermek için Ceren akla hayale gelmedik bir plana başvurur.

Cahide’nin açıkladığı sırla allak bullak olan Talat, Barış’ı Ceren’den kurtarmaya yemin eder. Ceren’in ise pes etmeye niyeti yoktur.

Zehra’nın Barış’tan umudunu kesmesi için şeytani bir oyun oynar. Zehra kahrolmuş, paramparça olmuş, gözyaşları içinde çekip giderken Barış son hamlesini yapacaktır.

Bu kez Zehra’yı ikna etmeyi başarabilecek midir? Ceren, Talat’tan gelen beklenmedik bir hamleyle sarsılır. Bunun acısını çıkartmaya kararlı olan Ceren, Suat’ı da bu savaşa dâhil eder. Gülümser ve Cahide arasındaki ipler iyiden iyiye gerilmiştir.

Köşeye sıkışan Gülümser, Cahide’ye karşı elindeki kozu kullanır. Banu’nun cesedi ortaya çıkacak mıdır? Bu arada ansızın Çamay Konağı’na gelen bir misafir ise Aynur’a hayatının şokunu yaşatacaktır.

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