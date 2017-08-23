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SENİN RİTMİN HANGİSİ

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SENİN RİTMİN HANGİSİ
Türkiye’nin en eğlenceli müzik ve yaşam platformu www.seninritmin.com yayında.

48 farklı müzik kanalını aynı çatı altında müzikseverlerle buluşturan platformda magazinden yaşama , spordan teknolojiye , pratik bilgilerden sağlığa , yemek tariflerinden masallara , astrolojiden etkinliklere kadar bir çok haber içeriğine sahip radyoları takip edebilirsiniz.

Senin Ritmin Hangisi sloganı ile 2014 yılında çalışmalarına başlanan platform teknolojik alt yapısı, kolay kullanımı ve günümüz internet tüketimini maksimumdan minimumu indirgemesi ile kullanıcılarına önemli avantaj sağlıyor.

Yapılan araştırmalarda dinleyicilerin mobil cihazlardan, tabletlerden ve diz üstü bilgisayarlarından müzik dinlemesinin ilham kaynağı olduğu projede dinleyici neredeyse Senin Ritmin 'de orada.

İstanbul Merkezli 103.8 Fm bandından yayın yapmakta olan Radyo Ritim programcıları ve Mediela prodüksiyon ekibinin büyük mesai harcadığı, içerik güncellediği, yazılım ekibinin dünya piyasasını takip eden yenilikleri ile her geçen gün kendini güncelleyen bir çok farklı proje ile sürprizler gelmeye devam edecek.

Senin Ritmin platformunu sosyal medya hesaplarından takip edebilir , Android ve App Store 'dan indirip keyifle dinleyebilirsiniz.

www.seninritmin.com 

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