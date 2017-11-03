Sera... PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..

Yapımcılığını NZR Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Adem Uğur'un yaptığı “Sera Geçmişin Gizemi” filmi 10 Kasımda vizyona girecek.

Psikolojik gerilim türündeki filmin konusu, bir süredir kabuslarla boğuşan doktor Oğuz'un, psikiyatri bölümünde yatan Sera ile tanışmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Oğuz 35 yaşlarında, mesleği ve aldığı eğitim gereği bilime inanan bir doktordur. Bir süredir kâbuslar gören ve açıklayamadığı tuhaf olaylar yaşayan Oğuz, çalıştığı psikiyatri hastanesinde yatmakta olan Sera’yla benzer sorunları olduğunu fark eder. Kendi sorularının cevapları sebebiyle kıza yaklaşan Oğuz’un bütün cevaplar bulmak için yalnızca 1 günü vardır.

Ertesi sabah elektro şok uygulanacak olan Sera’yı dinlemeye başlayan Oğuz, Sera anlattıkça kendini gizemli bir cinayet davasının içinde bulur.

Sera’nın anlatımıyla hikâye geçmişe doğru evrilir. 17 yıl boyunca aynı yerde aynı saatte cinayetler işlenmiştir. Son cinayet işlendiğinde bu haberi duyan ve hayatını doğaüstü varlıklara adayan Sera’nın amcası olan Profesör Cevdet, Sera’nın onlarla iletişim kurma yeteneğinden faydalanıp, bu olayı çözmeye çalışır.