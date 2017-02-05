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Serap Başol...'SANAT' YOLCULUĞUNA ÇIKTI!

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Serap Başol...'SANAT' YOLCULUĞUNA ÇIKTI!
Eski banka üst düzey yöneticisi, yazar, ressam Serap Başol, 37 eserinden oluşan kişisel sergisini dün Nişantaşı ART 212 Sanat Galerisi’nde açtı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışa emekli Orgeneral Çevik Bir, eşi Nilgün Bir ile geldi.

Bir, resimleri incelerken kendisine yöneltilen siyasi içerikli sorulara “Burası yeri değil” diyerek yanıt vermek istemedi. 

Manken ve oyuncu İpek Tenolcay’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Fransa’da yaşayan ünlü tenor Ahmet Ortaçdağ’da mini bir müzik ziyafeti vererek katıldı.

Ressam Başol sergisinde sanat günümüzden ne kadar eskilere gider? Zamanın içinden çıkıp gelen resimler bize neler fısıldar?

Sanatın birleştiren etkisi üzerimizde nasıl bir iz bırakır? gibi benzer sorulara yanıt verdiğini anlattı. Sergide Orta Asya içlerinden başlayan Tibet, Mısır, Anadolu üzerinden Avrupa’ya uzanan sanatın bu yolculuğu çizimler, boyalı resimler, simge ve semboller ile anlatılıyor.

Sergi, 15 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

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