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Seren Serengil... 100 BİN TL 'LİK TAZMİNAT DAVASI!

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Seren Serengil... 100 BİN TL 'LİK TAZMİNAT DAVASI!
Seren Serengil’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Sevil D., Seren Serengil’in üvey ablası U.K’nın eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını ve şarkıcının kendisini darp ettiğini iddia etti.

İtibarının zedelendiğini söyleyen Sevil D., 100 bin TL talep etti. 

Kaynak: hurriyet.com.tr
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